Ansatte hos internetgiganten Google nedlægger torsdag arbejdet i protest mod selskabets behandling af kvinder.

Hundredvis af arbejdere over hele verden ventes at forlade deres kontorer under protesterne, som er uden sidestykke i selskabets historie.

De ansatte kræver adskillige forandringer hos Google - navnligt i forbindelse med, hvordan beskyldninger om sexchikane skal håndteres. Blandt andet ønsker de strejkerne reglerne ændret, så der fremover kan anlægges sag af kvinder, som mener, at de er blevet krænket.

Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, har sagt til de ansatte, at han støtter deres ret til at gennemføre aktionen.

- Jeg forstår den vrede og skuffelse, som mange af Jer føler, skriver han i en mail, som er rundsendt til alle ansatte.

Han forsikrer samtidig, at han er villig til at skabe forandringer omkring "et emne, som har fået lov til at eksistere alt for længe i vort samfund".

Arbejdsnedlæggelserne begynder på Google-kontorerne klokken 11 torsdag lokal tid, og de første fandt sted i Singapore.

Der har været udbredt vrede i firmaet i den seneste uge, efter at det kom frem, at en højt placeret leder modtog et gyldent håndtryk på hundredvis af millioner kroner, da han forlod Google, selv om selskabet fandt beskyldninger mod ham om sexchikane for troværdige.

- Google har siden 2016 fyret 48 medarbejdere, heriblandt 13 ledere, som følge af beskyldninger om seksuel chikane. Alle 48 er blevet opsagt uden nogen form for økonomisk fratrædelsesordning, oplyste Pichai for nylig som reaktion på en artikel i The New York Times.

Artiklen beskrev, hvordan Google i 2014 fyrede sin administrerende direktør for styresystemet Android, Andy Rubin, som følge af anklager om upassende seksuel adfærd og samtidig gav ham et gyldent håndtryk på 90 millioner dollar - 588 millioner kroner.

Til The New York Times fortæller to ledende medarbejdere i Google, at Andy Rubin havde en affære med en kvindelig ansat i virksomheden. Ifølge kvinden tvang Andy Rubin hende til at udføre oralsex på ham på et hotelværelse i 2013.

Efterfølgende undersøgte Google episoden og fandt kvindens påstand troværdig, fortæller de to unavngivne medarbejdere til avisen.

Rubin har kaldt historien i The New York Times for upræcis og afviser beskyldningerne i et tweet på det sociale medie Twitter.

I samme artikel blev der også omtalt sexchikane-beskyldninger mod andre ledere - deriblandt Richard DeVaul, som er med til at udvikle selvkørende biler og balloner.

