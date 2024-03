Medlemmer fra 3F, Dansk El-Forbund og Dansk Metal ansat ved Aalborg Portland har nedlagt arbejdet tirsdag.

En større del af de ansatte hos den danske cementgigant Aalborg Portland har nedlagt arbejdet.

Det siger Peter Birkegaard, der er managing director i virksomheden.

- Vi har haft en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og jeg forventer, at folk møder ind i morgen, som de retligt bør, siger han.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange der er tale om, men oplyser, at det er en "større del" af deres ansatte.

Der er tale om ansatte, der er medlemmer hos fagforeningerne 3F, Dansk El-Forbund og Dansk Metal.

Peter Birkegaard vil heller ikke komme nærmere ind på, hvad arbejdsnedlæggelsen omhandler.

- Vi er nødt til at være respektfulde over for den dialog, vi har med modparten, begrunder han.

Cementproducenten beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark.

Aalborg Portland er Danmarks eneste cementproducent. I det senest aflagte regnskab for 2022 omsatte virksomheden for knap 2,8 milliarder kroner.

Cementproducenten indgik i 2020 en aftale med regeringen om en reduktion på mindst 660.000 ton CO2 samt at arbejde videre med yderligere reduktioner frem mod 2030.

Den nordjyske virksomhed skruede yderligere op i 2022, hvor den meddelte, at den selv satte et nyt loft.

Her lød det fra Aalborg Portland, at det nye mål er en totaludledning på højst 600.000 tons i 2030.

/ritzau/