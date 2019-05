Det populære femstjernede badehotel, Ruths Hotel i Skagen, har valgt at fritstille dets køkkenchef, som ellers var udset til at skaffe Michelin-stjerner til Nordjylland.

»Det har været hårde arbejdsbetingelser de seneste par måneder, og jeg har nok ikke leveret det, der forventes i den sidste periode. Men det er et stort hus, hvor der har været udskiftninger på en del nøglepladser lige nu, så det har også været utroligt svært at levere,« siger 33-årige Peter Frydkjær til Nordjyske.

Køkkenchefen tiltrådte 1. maj sidste år. Han havde før ankomsten til Ruths Hotel primært arbejdet i Norge bl.a. på Bagatelle, Lille B og som køkkenchef på Lysebu.

Peter Frydkjær forklarer også til avisen, at han nok ville have stoppet inden for en overskuelig periode, men at han oprindeligt havde planer om at tage denne sommer med.

Ruths Hotel i Skagen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Ruths Hotel i Skagen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Ruths Hotel har haft flere udskiftninger på køkkenchefposten de seneste år, siden Dennis Juhl Jensen 2017 sagde op og grundlagde sin egen Restaurant Textur.

Derefter skulle Jakob Spolum have leveret Michelin-stjernerne, men han savnede bylivet og sagde op efter ni måneder. Efter ham kom så den nu fritstillede køkkenchef Peter Frydkjær, og hans afløser er allerede fundet.

Det drejer sig om Jack Cramer. Han har tidligere været køkkenchef på Brøndums Hotel i Skagen fra april 2013 til april 2016 og de seneste tre år køkkenchef på Hotel Royal i Aarhus.

Foruden gourmetrestauranten har Hotel Ruth også 54 værelser og en wellnessafdeling. Hotellet har især travlt i sommersæsonen, hvor hotellet henter ca 70 procent af årets omsætning. Året rundt er der 35 medarbejdere, men i juli er der 110.