TV 2's indholdsdirektør, Anne Engdal Stig Christensen, bliver ny administrerende direktør for TV 2.

Hun erstatter Merete Eldrup, der i januar meddelte, at hun ønskede at træde tilbage efter mere end 11 år på posten. Det er en enig bestyrelse, der nu har fundet Eldrups efterfølger.

'Hun har en stor aktie i, at TV 2 står så stærkt, som det er tilfældet i dag, og hun besidder alle de rette kvaliteter til at kunne videreudvikle denne position i fremtiden. Anne er en stærk leder, som formår at motivere og sætte en tydelig strategisk retning. Det har hun vist som indholdsdirektør, og den evne vil TV 2 og medarbejderne få brug for og glæde af de kommende år,' siger bestyrelsesformand Jimmy Maymann i en pressemeddelelse.

50-årige Anne Engdal Stig Christensen blev ansat på TV 2 i 1994, men var i perioden 2007-2013 ansat hos konkurrenterne SBS (nu Discovery) og DR. Siden 2015 har hun haft titel af indholdsdirektør.

Anne Engdal Stig Christensen tiltræder 1. august og bliver den ottende direktør i TV 2s 30-årige historie. Hun glæder sig til de nye udfordringer, siger hun i pressemeddelelsen.

'Vi står på toppen af flere års sund og stabil udvikling, men ved også, at fremtiden kalder på nytænkning og innovation. Uagtet ændrede forbrugsvaner skal vi bevare vores stærke position, så TV 2 stadig er en uundværlig del af danskernes hverdag som deres foretrukne leverandør af dansk kvalitetsindhold og public service.'

Privat er hun gift med tidligere håndboldspiller og TV 2-sportschef Morten Stig Christensen. Parret har tre børn og bor i Odense.

Samtidig med skiftet på direktørposten fratræder stationens mangeårige finansdirektør, Peter Normann, til juni. Det er uvist, hvem der skal efterfølge ham.