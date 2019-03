Carlsberg valgte at appellere en bøde idømt af de tyske konkurrencemyndigheder.

Det kan nu vise sig at blive dyrt. Meget dyrt endda.

For statsanklageren ved appelretten i Düsseldorf kræver nu, at Carlsberg betaler en bøde, der er mere end fire gange større end den oprindelige.

Og det er ikke ligefrem småpenge, der er på spil. Den danske bryggerigigant afkræves 250 mio. euro - eller 1,9 milliarder kroner i en opsigtsvækkende kartelsag, skriver Finans.

De tyske konkurrencemyndigheder anklagede i 2014 blandt andre 11 bryggerier for ulovligt at aftale prisstigninger på det lukrative tyske ølmarked. Eller med andre ord: karteldannelse.

Alle andre end Carlsberg endte med at accepterede bøderne.

»Det undrer mig, at Carlsberg gik videre med sagen, nu når de er et børsnoteret selskab. Man bliver nødt til at være et meget modigt selskab for at gå derud,« siger Johann Brück, der er advokat i konkurrenceret hos det tyske advokatfirma Hermanns Wagner Brück, til Finans.

I de seneste års kartelsager er endt med markant højere bøder til de virksomheder, som har tabt en appelsag.

Arkivfoto. Carlsberg har ikke afsat penge til at betale milliardbøden i regnskaberne. Derfor kan det få stor negativ betydning for bryggeriets regnskab, hvis dommen ikke falder ud til Carlsbergs fordel. (Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix) Foto: Erik Refner Vis mere Arkivfoto. Carlsberg har ikke afsat penge til at betale milliardbøden i regnskaberne. Derfor kan det få stor negativ betydning for bryggeriets regnskab, hvis dommen ikke falder ud til Carlsbergs fordel. (Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix) Foto: Erik Refner

Det skyldes en nyfortolkning af loven, som betyder, at appelrettens dommere beregner bødernes størrelser ud fra andre kriterier end konkurrencemyndighederne.

Dertil skal lægges, at kartellet, Carlsberg var en del af, ifølge anklageren varede fire år - og ikke to, som konkurrencemyndighederne lagde til grund for deres dom.

Carlsberg ønsker overfor Finans ikke at kommentere sagen, men står fast på sin uskyld.

Det vides endnu ikke, hvornår der falder dom i sagen.