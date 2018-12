En nær ven af den russiske præsident, Vladimir Putin, har sendt millioner gennem Nordea, viser dokumenter.

Et selskab med tråde til kredsen omkring den russiske præsident, Vladimir Putin, har overført store millionbeløb gennem Nordeas filial på Vesterbrogade i København.

Pengene kom fra det panamanske selskab Dino Capital. Det har forbindelser til Sergej Roldugin, som er en af Putins venner og blandt andet er gudfar til en af præsidentens døtre.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.dk.

Nordea er blevet anklaget for hvidvask af den britisk-amerikanske investor Bill Browder, der har sendt en lang række dokumenter til Bagmandspolitiet.

Dokumenterne viser ifølge Finans.dk, at Dino Capital gennem et år - fra marts 2012 til februar 2013 - overførte 78 millioner kroner til en konto i Nordea.

Pengene gik til Hatley Investments, som er registreret på De Britiske Jomfruøer. Dette selskab sendte også penge den anden vej.

Overførslerne fra Dino Capital blev blandt andet forklaret som betaling for rådgivning eller afdrag på gæld.

Men når udenlandske selskaber uden grund bruger en dansk bank som mellemstation, kan det være tegn på hvidvask. Det har hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft tidligere fastslået overfor Finans.dk.

Nordea vil ikke kommentere specifikke kunder. Men risikochef Julie Galbo siger, at banken har været for dårlige til at forhindre hvidvask.

- Vi må nok erkende, at vi historisk er blevet misbrugt til hvidvask, og at vores forsvar på hvidvaskfronten ikke har været stærkt nok. Det er vi meget, meget kede af, og det beklager vi, siger hun til Finans.dk.

Nordea har lukket afdelingen for internationale kunder i filialen på Vesterbrogade, der er centrum for de mistænkelige overførsler, som Bill Browder anklager Nordea for at have tilladt.

Bagmandspolitiet har i øjeblikket en sag kørende mod Nordea.

Bill Browder har også anklaget Nordea for at være brugt til hvidvask i Norge, Sverige og Finland.

Han siger at have bevis for mistænkelige transaktioner til en værdi af 2,7 milliarder kroner.

/ritzau/