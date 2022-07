Lyt til artiklen

»Vi skulle have en familieferie, men nu er vi blevet splittet op. Det er så frustrerende.«

Sådan lyder det fra 51-årige Anja Benfeldt, der lige nu befinder sig i Los Angeles med sin kæreste.

Her skulle hendes døtre Maja og Sara også være.

Men desværre er de ofre for strejken hos SAS, der betyder, at deres fly fra København er blevet aflyst.

Her ses Anja Benfeldt mellem sine to døtre Maja på 23 år (til venstre) og Sara på 20 år. Foto. Privat Vis mere Her ses Anja Benfeldt mellem sine to døtre Maja på 23 år (til venstre) og Sara på 20 år. Foto. Privat

»Vi havde planlagt familieferien på den måde, at min kæreste og jeg fløj til Los Angeles nogle dage, og så skulle Maja og Sara komme,« siger Anja Benfeld og tilføjer:

»Strejken rammer så lige før, mine døtre skulle have fløjet. Så nu er de i Danmark, mens vi er i Los Angeles. I stedet for at holde en familieferie er vi blevet en splittet familie.«

Og så er der lige pengene for flybilletterne.

Begge døtre har købt billetter for 7.000 kroner, og det er lige nu uvist, hvad der sker med dem.

Dertil kommer, at Maja skulle have fløjet til New York fra Los Angeles for at besøge en veninde. Det er 1.600 kroner, der er pist væk.

Så alt i alt er det små 24.000 kroner, Maja og Sara har ude at svømme for flybilletter, de ikke kan bruge.

»Min kæreste og jeg har billetter til SAS-fly på fredag, så vi må se, hvordan det ser ud,« siger hun.

Som bekendt er familien Benfeldt langt fra ene om at være ramt at strejken, der har varet siden 4. juli.

Det handler konflikten om Spørger man ledelsen i SAS, er det selskabets overlevelse. En stor redningsplan for selskabets økonomi forudsætter besparelser blandt andet på lønninger.

Spørger man piloterne i Dansk Pilotforening, er det et forsvar for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere laver aftaler og overholder dem.

*Under coronakrisen opsagde SAS omkring halvdelen af piloterne, men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Fagforeningen er utilfreds med, at SAS siden har ansat piloter i to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, som ifølge fagforeningen har dårligere vilkår.

De to SAS-datterselskaber har i Danmark tegnet overenskomst med en konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU). Kilder: SAS, Dansk Pilotforening, Ritzau.

Mens Maja og Sara altså må blive i Danmark, er tusindvis af danskere strandet i udlandet på grund af pilotstrejken i SAS.

SAS-kunder som Jette Skaarup, Annette Nielsen, Stine Lehmann Jensen og Jannik Pehrson er alle ofre for strejken, da de er strandet i udlandet.

»Jeg har ondt af alle dem, der er ramt af den her strejke,« siger Anja Benfeldt, der arbejder som laborant hos Novo Nordisk.

Sidste melding er dog, at SAS vil genoptage forhandlingerne med piloterne om en ny overenskomst. Så måske er der et lille håb for, at Anja Benfeldt og kæresten faktisk kan flyve hjem med SAS på fredag.