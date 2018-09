Den store danske tøj- og boligkoncern Angel Holding er taget under konkursbehandling ved skifteretten i Kolding.

Koncernen, der driver boligvirksomheden May Fortis og tøjfirmaet Fipo Group, omsatte sidste år for 442 millioner kroner og har 128 ansatte, skriver Finans.dk.

Det er en vigende omsætning og indtjening gennem en årrække, der er årsag til konkursen.

Koncernen ansatte for halvandet år siden en ny direktør for at vende udviklingen, men det lykkedes ikke.

Kurator forsøger nu at frasælge dele af selskabet til interesserede købere, oplyser Christian Juel Madsen fra Kromann Reumert, som er kurator i konkursboet, til JydskeVestkysten.

»Vi har en salgsproces i gang, og der er allerede interesserede inde og kigge på virksomheden,« siger Christian Jul Madsen og fortsætter:

»Det er meget positivt. Så vi opretholder driften i et vist omfang, hvor vi servicerer kunder og leverandører i et vist omfang, så vi holder værdierne så intakte som muligt. Vi håber at finde en løsning, hvor køber overtager en del af de ansatte.«

Angel Holding er ejet af Erik Filsø Pedersen og John Rix. Bestyrelsesformand Alan Bengtsen har afvist at udtale sig om konkursen på nuværende tidspunkt.