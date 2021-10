For cirka 20 år siden startede Andreas Holm som deltidssælger i Sportmaster. I dag er han administrerende direktør i virksomheden.

Andreas Holm blev oprindeligt headhuntet til Sportmaster som deltidssælger fra Stadium, hvor han var topsælger i Danmarks første Stadium-butik. Derfra er han kravlet støt op ad karrierestigen, uden så meget som en eneste ansøgning.

I januar i år tiltrådte han stillingen som administrerende direktør.

Før det har han været butikschef, HR-chef, salgschef og indkøbsdirektør i samme koncern.

Titlen som topchef er dog ikke vigtig for ham, siger han i et interview i Børsen.

»Det er ikke sikkert, at jeg ville takke ja til en topchefstilling igen, hvis jeg blev spurgt, for jeg vil gerne være et sted, hvor jeg kan gøre en forskel og opnå resultater, og hvis jeg bedre kan gøre det i en anden stilling, så vil jeg højst sandsynligt helst det. Lige nu kan jeg gøre en forskel, hvor jeg er – men kunne jeg bedre gøre det som sælger, så var det der, jeg var,« siger han til mediet.

Sportmaster har ellers i mange år haft svært ved at vende de røde tal på bundlinjen. Men i år ser det ud til at vende for sportskæden.

Topchefen regner således med, at 2021 bliver første år længe, hvor Sportmaster giver overskud og ekspanderer.

Som en del af den nye, positive udvikling opruster Sportmaster sin ledelse med fem nye erhvervsprofiler, der skal være med til at løfte koncernen i fremtiden.