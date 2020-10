Indtægterne var minimale, nærmest ikke-eksisterende. Nu sætter Anders Holch Povlsen ord på, hvor slemt det egentlig stod til.

»I runde tal får vi normalt 110-120 mio. kr. i kassen på de fleste arbejdsdage. Men der var i starten en dag, hvor der kun kom 1.000 kroner ind på kontoen. Et tusinde,« konstaterer han.

I et interview med Børsen sætter ejeren af Danmark største tøjkoncern, Bestseller, ord på, hvad coronapandemien betød, da den ramte i foråret.

Anders Holch Povlsen understreger i dag, at han ikke gik 'i panik', da han under meget kritik handlede drastisk bare ni dage efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned 11. marts.

Her blev som bekendt fyret 750 medarbejdere, mens andre 2.400 blev sendt hjem med lønkompensation. Samtidig blev der meldt ud, at Bestseller ikke ville betale husleje til udlejerne af butikkerne.

Den danske rigmand siger i dag, at det var nødvendigt at reagere hurtigt, når der kun kom et firecifret beløb i kassen.

»Så når man har set på det nogle dage, så må man gøre noget. Vi vidste jo heller ikke, hvor længe nedlukningen ville vare,« lyder det fra Anders Holch Povlsen til Børsen.

Han måtte samtidig tage fra sin store personlige milliardformue for at holde koncernen kørende.

Bestseller-koncernen står bag mange tøjmærker, siom Vila, Only og Name It. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bestseller-koncernen står bag mange tøjmærker, siom Vila, Only og Name It. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den manglende omsætning i Bestsellers butikker i Danmark udløste også en anden sideeffekt. Anders Holch Povlsen fortæller i interviewet med Børsen, at man måtte leje ekstra lagerplads for at få plads til alle de varer, der ikke kunne sælges – eksempelvis stod der en overgang 560 containere ved et af selskabets distributionscentre i Haderslev.

Onlinesalg og knaldtilbud, da de fysiske butikker igen åbnede, fik siden igen gang i omsætningen. Og på trods af coronaudfordringerne har Bestseller for nyligt meldt ud, at regnskabsåret 2019-20, der sluttede i juli, endte med et uventet plus – og altså ikke med det første minusresultat i virksomhedens historie.

»Det bliver ikke et kønt regnskab, men det giver et positivt resultat,« sagde Anders Holch Povlsen i den forbindelse, hvor det også blev meddelt, at koncernen betaler de 81 millioner tilbage, som staten gav i lønkompensation i coronatiden.

Over for B.T. har professor i økonomi ved Aalborg Universitet Anders Drejer vurderet, at Bestseller handlede kynisk, men rigtigt for et halvt år siden. Ikke mindst sammenlignet med en anden stor skandinavisk tøjgigant, H&M, der netop har meldt ud, at man må lukke 250 butikker.

»Lige nu står Anders Holch som en vinder i forhold til H&M,« har Anders Drejer vurderet hos B.T.