Selvom Besteller-ejer Anders Holch Povlsen er blandt de absolut rigeste i Danmark, er det ikke alle hans foretagender, der går lige godt.

Således leverer netbutikken Stylepit atter engang et millionunderskud.

Det skriver Børsen med henvisning til selskabets resultat for 2018/2019.

I årsregnskabet lyder det, at Stylepit A/S på bundlinjen endte med et minus på over 26 millioner kroner.

Et resultat, der blot kan stille sig bagerst i rækken af andre underskud. De seneste år er det nemlig ikke lykkedes selskabet, der sælger modetøj på nettet, at levere grønne tal.

Ifølge Børsen lød resultatopgørelsen for 2017/2018 således på minus 15 millioner kroner.

Den eneste gang, selskabet faktisk har haft plus på bundlinjen, var i 2013/2014. Her lå overskuddet på 15 millioner kroner.

Anders Holch Povlsen overtog ejerskabet af Stylepit A/S for fire år siden og sørgede for, at det ellers børsnoterede selskab blev afnoteret.

Indtil da havde han siddet på en større minoritetspost.

Selve selskabet er registreret under holdingselskabet Heartland, hvor også Bestseller og rigmandens investeringer i andre foretagender hører under.

Og særligt førstnævnte klarer sig ekstremt godt. Over de seneste ti år har Anders Holch Povlsen med Bestseller øget omsætningen med mere end ti milliarder.

Det skaffede ham for nyligt kåringen som årtiets erhvervsperson.