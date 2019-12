Holch-Povlsen familien har besluttet at renovere Danske Banks over 100-år gamle bygning i Aarhus midtby.

Selskabet Aplace, som er ejet af Bestseller-direktør Anders Holch-Povlsen, har købt den gamle bank, der har ligget på Bispetorv i byen siden 1885.

Og den skal nu undergå en gennemgribende restaurering og renovering både ind- og udvendig.

Der skal nemlig laves hotel og butikker, skriver Licitationen.

Her kan du se bygningen på Bispetorvet i Aarhus Foto: Google Maps

I kælderetagen skal der være restaurant, i stueetage skal der være et butiksareal, og på første og anden sal skal der laves hotelværelser.

På tredje sal planlægger man at have endnu en restaurant, som er tilknyttet hotellet.

»Projektet handler først og fremmest om at være med til at bevare nogle unikke historiske bygninger, siger projektansvarlig Anders Krogh fra Aplace i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi går ind i projektet, fordi vi har en passion for arkitektur og historiske bygninger, og allerede da vi erhvervede bygningerne, vidste vi, at der fulgte et stort ansvar med.«

Her kan du se bygningen fra en anden vinkel Foto: Google Maps

Man ved endnu ikke, hvem der skal leje de nye butikslokaler eller bestyre det nye hotel.

»Det har gennem mange år været nogle lidt lukkede bygninger,« siger han.

Det vil man nu lave om på.