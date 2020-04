Coronakrisen har kostet den danske tøjproducent Bestseller 2,5 milliarder kroner. Alene i marts måned.

Det er mere end selskabet tjente hele sidste regnskabsår, skriver Finans.dk.

Marts har været katastrofal for modegiganten og ejer Anders Holch Povlsen.

Da statsministeren Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned på grund af coronavirussen, gik det hurtigt ned ad bakke for koncernen, der står bag kendte mærker som Vero Moda, Only og Jack & Jones.

Pludselig var der ingen kunder i butikkerne, og på hylderne og lagrene lå stakkevis af forårs- og sommertøj, som pludselig var usælgeligt.

Så kom historien om, at Bestseller fyrede 750 medarbejder og sendte 2400 ansatte hjem som følge af krisen.

I sidste uge stjal rigmanden, der ellers helst holder sig væk fra mediernes rampelys, igen overskrifter. Det skete, da det kom frem, at Bestseller ikke ville betale husleje til ejerne af de lokaler, hvor koncernen lejer sig ind hos.

Det skabte et så voldsomt stormvejr, at en af Danmarks rigeste mænd ville overlade regningen for krisen til andre, at Anders Holch Povlsen i weekenden så sig nødsaget til at undskylde og love, at huslejen var på vej.

Nu fortæller direktøren så til Finans.dk, at det store tab i marts har fået ham til at skyde omkring 7,5 milliarder kroner - et beløb, der svarer til de seneste fem års overskud - ind i virksomheden.

Pengene kommer dels fra Holch Povlsens egne lommer, dels fra hjælp fra hans banker.

Rigmanden antyder også, at hans livsværk kan få rigtig store problemer, hvis krisen fortsætter hen over efteråret.

»Usikkerheden om, hvornår coronakrisen letter, er det værste. Vi er havnet på et uberørt stykke land og kan ikke se, hvordan landskabet former sig foran os. Vi har beredskab til at klare foråret og sommeren samt komme igennem med efteråret. Men hvis krisen rækker ind i efteråret og holder samfundet i knæ, bliver det rigtig svært,« siger Anders Holch Povlsen til Finans.