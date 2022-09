Lyt til artiklen

Det kan godt være at Anders Holch Povlsens aktieposter i øjeblikket styrtdykker i værdi.

Men det stopper ikke milliardæren i nye investeringer.

Danmarks næstrigeste mand har nemlig købt flere ejendomme med jord ned til Skjern Å.

Det skriver TV MIDTVEST, der fortæller, at Anders Holch Povlsen med investeringen har sikret sig retten til at bestemme over noget af det mest attraktive fiskevand i området, der er verdenskendt for sit laksefiskeri.

Gennem tinglysningen har mediet fået kendskab til tre ejendomme, som milliardæren har købt for cirka 28 millioner kroner.

De oplyser desuden, at Anders Holch Povlsen allerede har købt 20.000 laks, som skal sættes ud i løbet af i år, da han gerne vil bidrage til arbejdet med fiskebestandene i Skjern Å.

Købet betyder, at Sdr. Felding Lystfiskerforening mister en del af sit fiskevand. Det skriver foreningen på sin hjemmeside.

Her fremgår det desuden, at formålet med opkøbet er at sikre et interessant og sammenhængende naturområder langs åen.