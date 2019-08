Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen har for nyligt haft tegnebogen op af lommen. Han har nemlig foretaget sig en ny investering.

Holch Povlsen har investeret et encifret millionbeløb i medico-virksomheden Brainreader.

Det er gjort via Investo Capital, som danskerens investeringsselskab Brightfolk ejer sammen med Novi Innovation.

Det skriver finansmediet Børsen lørdag eftermiddag.

ARKIV: Anders Holch Povlsen, adm. direktør i Bestseller. Foto: pressefoto Vis mere ARKIV: Anders Holch Povlsen, adm. direktør i Bestseller. Foto: pressefoto

Men der er ikke tale om en succesrig virksomhed, som der bliver pumpet penge i. Faktisk har Brainreader formået at generere et underskud på over 15 millioner kroner i sit seneste regnskabsår

Finansmediet skriver, at Brainreader har akkumuleret et underskud efter skat på 29 millioner kroner i 2017. Investo Capitals direktør Thor Birkmand bekræfter investeringen over for Børsen:

»Men derudover har vi ingen kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger han.

Brainreader udvikler medicinsk software, der kan bruges til hurtigere at diagnosticere patienter med den forfærdelige sygdom Alzheimers.