Anders Holch Povlsen har fået det, man nok bedst kan beskrive som en milliard-lussing.

Det sker efter hans investeringsselskab Heartland satsede stort og bandt sig til at købe aktier for omkring 1,5 milliarder kroner i et andet selskab, Funding Circle, sidste år. Aktierne faldt, og det kom til at koste dyrt.

Mere præcist kostede det 1,1 milliarder, viser Heartlands regnskab for 2018/19. Det skriver Børsen.

Det britiske selskab, Funding Circles, aktier var faldet med tre fjerdedele, da Heartland afsuttede deres regskabsår. Men det stopper ikke her.

Siden sidste sommer har Anders Holch og Heartland nemlig tabt endnu mere.

Det samlede tab på investeringen er oppe at runde hele 79 procent.

Aktien, man introducerede på børsen til kursen 4,40 pund, er nu helt nede på 0,95 pund.

Derfor har Funding Circles negative udvikling en stor del af skylden, når man skal finde en årsag til det store tab.

Heartland havde en omsætning fra 29,1 milliarder til 32,4 milliarder, men står nu tilbage med et resultat på 1,2 milliarder på bundlinjen efter skat i regnskabsåret 2018/19's slutning.

Det står i skarp kontrast til sidste år.

Her var resultatet 2,5 milliarder. Der er altså tale om mere end en halvering.

Funding Circle er et selskab, der har skabt en platform, der matcher mindre og større virksomheder med behov for kapital og personer, selskaber og/eller institutioner, der ønsker at udlåne penge