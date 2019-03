Den tidligere statsminister og generalsekretær i Nato - Anders Fogh Rasmussen - har fået nyt arbejde.

Han er blevet hyret til at være strategisk rådgiver i den danske milliardær og stifter af Saxo Bank, Lars Seier Christensens, store blockchainnetværk Concordium.

Det oplyser Concordium i en meddelelse til FinansWatch.

Det var i efteråret, det kom frem, at Lars Seier ville kaste sig over blockchain-teknologien.

Det er ham selv, der skal stå i spidsen for projektet Concordium, der håndterer betalinger. Concordium skal have tilknyttet kryptovalutaen GTU, og det er planen, at den på sigt skal afløse allerede etablerede kryptovalutaer som bitcoin og ether.

Forskellen på GTU og eksempelvis bitcoin er, at relevante myndigheder skal kunne få adgang til navne, der står bag transaktioner på Concordium.

Nu har han fået Anders Fogh Rasmussen, der siden tiden som Nato-generalsekretær har arbejdet som administrerende direktør for Rasmussen Global, som er et internationalt rådgivningsfirma, med på holdet.

I pressemeddelelsen til FinansWatch oplyser Lars Seier, at Anders Fogh Rasmussen kommer til at 'spille en central rolle i vores globale ekspansionsplaner'.

'Vores netværk vil støtte sikre valgsystemer til beskyttelse af civilsamfundets institutioner, som er fundamentale for et velfungerende demokrati. Med Anders' rådgivning vil Concordium være bedre rustet til at blive et verdensomspændende, troværdigt netværk for sikre transaktioner, især gennem en forbedring af valghandlingers integritet,' fortæller Lars Seier Christensen.