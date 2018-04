Genoplev torsdagens LIVE-blog i bunden af artiklen.



Sent torsdag aften forlod topforhandleren for de kommunalt ansatte, Anders Bondo Kristensen, Forligsinstitutionen i København.

Årsagen var et møde på det nærliggende Hotel Phoenix med sin hovedbestyrelse i Danmarks Lærerforening.

Mødet fandt sted kl. 22.00. Nogle timer efter vendte han tilbage til Forligsen.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF) til hovedstyrelsesmøde på Hotel Phoenix sent torsdag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF) til hovedstyrelsesmøde på Hotel Phoenix sent torsdag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hvad der konkret blev diskuteret på hotellet, stod ikke klar for offentlighedende natten til fredag.

Men på vej ud fra hotellet lød fra det fra en storsmilende Bondo Kristensen, at det var »et godt møde«.

»Jeg synes, at den stemning, som vi forlod Forligsen med onsdag, den har vi stadig i dag, så det er jeg rigtig glad for.«

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF), på vej tilbage til forhandlingsbordet efter hovedstyrelsesmøde på Hotel Phoenix sent torsdag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF), på vej tilbage til forhandlingsbordet efter hovedstyrelsesmøde på Hotel Phoenix sent torsdag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Natten til fredag, omkring kl. 02.00, forlod Sophie Løhde (V), innovationsminister og topforhandler for de statslige arbejdsgivere, Forligsinstitutionen.



På vej ud kunne Løhde bl.a. fortælle, at hun ikke opfattede resultatet af de mange timers forhandliger som et »kæmpe skridt«.



Omkring tre kvarter efter fulgte Flemming Vinther, chefforhandleren for de statslige ansatte.

Flemming Vinther forlader Forligsinstitutionen natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Flemming Vinther forlader Forligsinstitutionen natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der har været forskellige kontakter og dialoger, og det er i sig selv positivt,« fortalte han.



»Der er mange ting på bordet.«



Fredag vil Sophie Løhde genoptage forhandlingerne. Det vil ske kl. 10.00. Flemming Vinther vil møde op i Forligsen på samme tidspunkt.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) forlader Forligsinstitutionen kl. 01.50 natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Innovationsminister Sophie Løhde (V) forlader Forligsinstitutionen kl. 01.50 natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dennis Kristensen (FOA) forlader Forligsinstitutionen natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Dennis Kristensen (FOA) forlader Forligsinstitutionen natten til fredag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF) på vej tilbage til Forligsinstitutionen efter et møde med sin bestyrelse på Hotel Phoenix. Foto: Jens Nørgaard Larsen Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF) på vej tilbage til Forligsinstitutionen efter et møde med sin bestyrelse på Hotel Phoenix. Foto: Jens Nørgaard Larsen

​Genoplev torsdagens LIVE-blog herunder: