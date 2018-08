A.P. Møller - Mærsk vil børsnotere sin borerigdivision. Det ligner en plan B, siger analytiker.

København. Maersk Drilling var i boomtiderne omkring finanskrisen en juvel for A.P. Møller - Mærsk. Siden da er det gået ned ad bakke, og Maersk Drilling har i flere år været at finde på salgshylden.

A.P. Møller - Mærsk skriver dog i sit halvårsregnskab, at man nu vælger at børsnotere Maersk Drilling i stedet. Det skal indbringe 4,4 milliarder dollar eller små 30 milliarder kroner.

- Det bliver svært at få en ordentlig pris for Drilling, når man går efter en selvstændig børsnotering. Så et salg havde været bedre, siger chefanalytiker hos Alm. Brand Michael Friis Jørgensen om beslutningen.

Han vurderer, at der simpelthen ikke har været købere i markedet, der har haft de finansielle muskler til at købe Maersk Drilling. Sektoren er forgældet, og store udsving i olieprisen har gjort ondt.

Men når A.P. Møller - Mærsk skal til aktiemarkedet, så bliver det svært at få samme værdi for Maersk Drilling, som hvis man solgte til en konkurrent.

- Det er et lille selskab, og der er bedre tider at sende Maersk Drilling på børsen.

- Det kan blive svært at skabe investor- og analytikerinteresse for Maersk Drilling i olieverdenen, der er præget af store mastodonter. Derfor bliver det svært at få den helt rigtigt pris, siger Michael Friis Jørgensen.

Samme melding kommer fra Morten Imsgard, A.P. Møller - Mærsk analytiker hos Sydbank.

- Det har nok vist sig tæt på umuligt at finde en løsning, hvor man kunne sælge forretningen til en industripartner. Simpelthen fordi modparterne ikke har haft den finansielle styrke eller betalingsvillighed til at indgå i fusioner på nuværende tidspunkt, fordi de har haft nok at se til med at redde stumperne i et svært marked.

- Jeg ser lidt børsnoteringen som en sidste udvej, siger han til Ritzau Finans.

I september 2016 besluttede A.P. Møller - Mærsk sig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart.

Mærsk-ledelsen gav dengang sig selv to år til at finde nye løsninger for ejerskabet af de fire divisioner, som også talte Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Supply Service.

Den frist blev siden forlænget til "inden udgangen af 2018". De første to divisioner blev solgt til henholdsvis Total og A.P. Møller Holding.

/ritzau/