Oplysninger i Wall Street Journal er med til at øge presset på topledelsen i hvidvasksag, vurderes det.

København. Sagen om hvidvask i Danske Bank kan være vokset i størrelse, og der er efterhånden et stort pres på topfolkene i Danmarks største bank, vurderer flere analytikere.

Wall Street Journal skriver fredag, at overførsler på 960 milliarder kroner bliver undersøgt i bankens interne rapport om hvidvask i Estland, som er centrum for sagen.

- Det er snebolden, der ruller sig større og større og har taget sig til helt nye dimensioner.

- Der er ingen tvivl om, at presset på ledelsen er steget, både i forhold til om de kan blive siddende, og hvad den interne rapport viser, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

Danske Bank er på trapperne med en intern undersøgelse af sagen om hvidvask, der er foregået i bankens estiske filial.

Det er i forbindelse med den undersøgelse, at pengeoverførsler til en værdi af 960 milliarder kroner ifølge Wall Street Journal bliver kigget efter i sømmene.

Pengene er blevet ført ind og ud af banken i perioden 2007-2015, men det er uvist, hvor stor en del af transaktionerne der er relateret til hvidvask.

- Vi ved ikke, hvor meget der er hvidvask. Men meget tyder på, at det samlede omfang er meget større, end de tal der tidligere har været, når der har været så mange penge gennem en relativt lille filial, siger Mikkel Emil Jensen.

Han henviser til, at Berlingske Business tidligere har anslået, at mindst 53 milliarder kroner er blevet hvidvasket gennem banken.

Danske Bank har varslet, at den interne undersøgelse kommer i løbet af september, og omtalen i Wall Street Journal har øget presset på administrerende direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen.

- Presset stiger klart på at komme til bunds i sagen med Danske Banks undersøgelse og bagefter at drage de rigtige konklusioner, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, siger, at man skal være forsigtig med at tolke på de 960 milliarder kroner.

- Enhver konklusion skal baseres på bekræftede fakta frem for enkeltstående oplysninger, der er taget ud af sammenhæng, siger han i en skriftlig kommentar til Wall Street Journal.

På aktiemarkedet falder Danske Bank-aktien omkring 6 procent efter artiklen i Wall Street Journal, og det afspejler ifølge Sydbank stor usikkerhed om sagen.

- Investorerne frygter, hvad der sker. Får Danske Bank bøder, og hvad bliver konsekvensen for ledelsen, siger Mikkel Emil Jensen.

