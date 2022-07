Lyt til artiklen

Topfolkene i Den Europæiske Centralbank har på et rentemøde besluttet at hæve deres rente med 0,50 procentpoint.

Det sker, efter tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurolandene er vokset til 8,6 procent i juni i forhold til juni sidste år.

Det er første gang i 11 år, at Den Europæiske Centralbank hæver renten og tilmed den største rentestigning i 22 år.

Tidligere på ugen mente cheføkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen, at det var et uundgåeligt scenario.

Hun regnede dog med, at de ville hæve renten med 0,25 procentpoint. Men hun ser positivt på, at Den Europæiske Centralbank i det hele taget har hævet den.

»Det er jo, fordi de er rigtig bekymrede for inflationen. Nu er de så kommet ud af starthullerne, og det er meget godt,« siger Louise Aggerstrøm Hansen og fortsætter:

»Nu har de, så at sige, endelig besluttet sig for at gøre noget ved det. Nu gør de det så ordentligt. De har et begrænset vindue til at få gjort noget ved det, for ellers kunne det ske, at væksten begynder at få det så dårligt, at de ikke kan hæve renten mere.«

Cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen er helt på linje med Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

»Det var da på høje tid, at de gjorde det, når vi har så høj en inflation. Jeg synes, det er fornuftigt, at de hæver renten med 0,50 procentpoint,« siger Søren Kristensen.

Søren Kristensen havde ligeledes forberedt sig på, at Den Europæiske Centralbank ville hæve renten med 0,25 procentpoint.

»Indtil begyndelsen af ugen var vi rimelig skråsikre på, at de ville hæve renten med 0,25 procentpoint, men så fortalte nogle anonyme ECB-kilder til Reuters, at man drøftede at hæve med 0,50,« siger han.

Begge analytikere forventer, at Nationalbanken vil følge trop med Den Europæiske Centralbank og hæve renten med 0,50 procentpoint, fordi man i Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen.

De forventer også, at man vil se resultaterne i inflationen allerede til efteråret, hvor den efter deres forventninger burde falde.