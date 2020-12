Skattestyrelsen fremsatte tirsdag krav på 6,6 milliarder kroner mod Ørsted, der kræver afgørelse omstødt.

Det danske energiselskabet Ørsted står muligvis i centrum for en strid mellem britiske og danske skattemyndigheder.

Sådan lyder vurderingen fra Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank, efter at Skattestyrelsen tirsdag har fremsat et krav på 6,6 milliarder kroner mod selskabet i beskatning af to britiske havvindmølleparker.

- Det kan være en tvist mellem de britiske og danske skattemyndigheder, om hvem der har ret til de her skattebetalinger, siger Per Fogh.

Ørsted modtog tirsdag afgørelsen fra Skattestyrelsen. Her fremgik det, at to britiske havvindmølleparker skulle beskattes i Danmark.

Ørsted har dog klaget over afgørelsen til Landsskatteretten og kræver henstand med betalingen, indtil sagen er afgjort.

For Per Fogh, der har stort indblik i Ørsted, kom afgørelsen fra Skattestyrelsen som en overraskelse. Han mener, at sagen kan ende med at få konsekvenser for selskabets konkurrenceevne.

- Ørsteds indtjening stammer primært fra Storbritannien og fra havvindmølleparker på det marked, så det vil klart være en bet for Ørsted, hvis der er usikkerhed om beskatning på projekter i Storbritannien, siger han.

- Det kan både gøre sig gældende for nuværende projekter og den værdi, som de skal skabe til Ørsted, men også fremtidige projekter. Hvis der ikke kommer en afklaring på det her, så er det min vurdering, at det vil gøre Ørsted mindre konkurrencedygtige på det britiske marked.

Ifølge Per Fogh er det dog svært at forestille sig et scenarie, hvor Ørsted både skal betale skat i Danmark og Storbritannien.

- Jeg mener ikke, at Ørsted på nogen måde skal kunne beskattes dobbelt af indtægter, selskabet har i Storbritannien.

Ørsted har selv taget skridt til at sikre, at danske og britiske myndigheder indleder forhandlinger for at undgå, at selskabet beskattes dobbelt.

/ritzau/