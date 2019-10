Når Viasat og Canal Digital lægges sammen, kan forbrugerne se frem til mere indhold, vurderer medieanalytiker.

Det kan blive en god nyhed for forbrugerne, at ejerne bag Viasat og Canal Digital vil slå de to tv-selskaber sammen.

Sammenlægningen kan nemlig give endnu mere indhold, uden at det betyder større udgifter for forbrugerne.

Det vurderer Claus Bülow Christensen, der er digital medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference.

- Alt efter hvem af dem man er kunde hos, så vil jeg tro, at det produkt, man kan se frem til i fremtiden, vil rumme noget mere. Forstået på den måde at der vil være mere indhold.

- Noget af det, som Viasat kan med sin Viaplay-tjeneste, vil også kunne komme de gamle Canal Digital-kunder til gavn i en eller anden form, siger Claus Bülow Christensen.

At tv-selskaber giver forbrugerne mere og mere for pengene, er ifølge ham en generel tendens, der sker i tv-markedet i øjeblikket.

Det skyldes konkurrencen om kunderne, som de seneste år har fået mange forskellige udbydere at vælge imellem.

- Der bliver flere typer af tv-produkter at vælge imellem, og man kan generelt få mere for de penge, man er parat til at betale for tv, pointerer analytikeren.

Ejerne til Viasat og Canal Digital er henholdsvis Nordic Entertainment Group (NENT) og Telenor. Det er disse to selskaber, som har taget beslutningen om at lægge de tv-selskaberne sammen.

I to separate pressemeddelelser begrunder NENT og Telenor fusionen blandt andet med, at der kan opnås store omkostningsbesparelser.

Derfor giver det også god mening, at de vil lægge deres tv-selskaber sammen, vurderer Claus Bülow Christensen.

- Begge de her selskaber føler nok det pres, der generelt er på tv-markedet i øjeblikket, hvor vi har ændret vores tv-vaner på mange måder. Blandt andet er vi begyndt at bruge mange penge på streaming-tjenester.

- Så det giver meget god mening for dem at slå sig sammen, siger han.

Det kombinerede tv-selskab, der endnu ikke er offentliggjort navn på, vil få omkring 1,25 millioner abonnenter i Norden, hvor Viasat og Canal Digital i forvejen er nogle af de største spillere på tv-markedet.

Sammenlægningen ventes at finde sted i første halvdel af 2020, hvis ellers myndighederne godkender fusionen.

