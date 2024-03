Ørsted skærer i fremtidige investeringer efter milliardunderskud. Det efterlader et mindre Ørsted fremover.

Efter at have løftet investeringsambitionerne så sent som i sommer, har Ørsted nu set sig nødsaget til at skære dem til igen.

Det er en alvorlig situation, selskabet står i, og det bærer den nye strategiske plan præg af, fortæller aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

Det efterlader ifølge ham et Ørsted, som vil være "betydeligt" mindre i 2030, end hidtil forventet.

- Der bliver trukket noget lækkerhed ud af det prestigeprojekt, som Ørsted er for politikerne, fordi selskabet ikke er så stærkt, når vi kigger fremad, siger han.

I juni 2023 lød det, at Ørsted ville investere for i alt 475 milliarder kroner inden udgangen af 2030. Det skulle medføre en samlet installeret kapacitet på cirka 50 gigawatt.

Nu er ambitionen dog mere beskeden. I forbindelse med årsregnskabet meddeler Ørsted, at der vil blive investeret for 35 milliarder kroner mindre end planlagt mellem 2024 og 2026.

- Det er en betydelig nedskaleret vækstplan for selskabet. Man vil stadig spille med i den absolutte top, men i skala vil Ørsted være betydeligt mindre, end det, der tidligere var lagt op til, siger Jacob Pedersen.

Nu lyder ambitionen, at Ørsted skal have en installeret kapacitet på mellem 35 og 38 gigawatt inden udgangen af 2030. Den nuværende kapacitet er på 15,7 gigawatt.

Forklaringen på, at Ørsted i dag står et helt andet sted end i sommeren 2023, er et langt stykke hen ad vejen to droppede projekter i USA.

I efteråret meddelte Ørsted, at selskabet trak sig fra projekterne Ocean Wind 1 og 2 i delstaten New Jersey på den amerikanske østkyst.

Det medførte nedskrivninger for milliarder. Samlet set nedskrev selskabet for 28,4 milliarder kroner i de første tre kvartaler af 2023.

En blanding af stigende renter og ekstra forsinkelser på projekter har ført til, at Ørsted er endt, hvor det er, fortæller Jacob Pedersen.

- Men der er ingen tvivl om, at der er masser af investorer, som har været dybt skuffede over de signaler, der er blevet sendt hen over sommeren i forhold til det, man er blevet mødt af i virkelighedens verden i efteråret, siger han.

Ørsted er faldet omkring 40 procent i værdi siden juni. Den danske stat ejer 50,1 procent af aktierne i Ørsted.

Jacob Pedersen bider mærke i, at Ørsted har skruet en plan sammen, hvor selskabet ikke skal ud og hente flere penge.

- Man slipper for at hente mere kapital - noget der helt sikkert ville have trykket aktiekursen alvorligt, lyder det.

/ritzau/