SAS sender 90 procent af sine ansatte hjem og holder fly på jorden fra mandag. Nødvendigt, siger analytiker.

Det skandinaviske flyselskab SAS lukker nu ned for store dele af sin forretning på grund af effekten af coronavirus og de tiltag, de skandinaviske regeringer har taget. Det er bydende nødvendigt, siger luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

Samlet vil SAS midlertidigt sende op mod 10.000 ansatte eller 90 procent af arbejdsstyrken hjem. Af dem omkring 4000 i Danmark.

- Alle flyselskaber - også SAS - er i en form for overlevelseskamp, hvor indtægterne forsvinder. Man er nødt til at gøre noget.

- Som det er nu, så taber SAS omkring 80 til 100 millioner kroner om dagen. Og der er omkring 4,5 milliarder kroner i kassen. De kan hurtigt være væk og ledelsen kan jo ikke vente med at lægge planer, til kassen er tom, siger Jacob Pedersen.

I forhold til flere andre flyselskaber, der også er hårdt ramt af rejserestriktioner og rejsefrygt grundet coronavirus, er SAS delvist statsejet. Danmark og Sverige ejer tilsammen lige under 30 procent af selskabet.

Samtidigt er selskabet betragtet som en betydende del af infrastrukturen.

- Der er ingen tvivl om, at dette er en helt ekstraordinær situation, der skriger på helt ekstraordinære tiltag.

- Men jeg ville undre mig ganske meget, hvis SAS fik lov til at gå under. Hvis altså vi stadig gerne vil have fly ind og ud af Skandinavien på samme måde efter coronavirus som før, siger Jacob Pedersen.

Mens SAS altså har stater i ryggen står selskabet Norwegian noget mere usikkert. Selskabet havde allerede før coronavirus en høj gældsætning.

- Fremtiden for Norwegian er om muligt endnu sværere end for SAS. Norwegian har en meget mindre finansiel stødpude.

- Og fredag skrev selskabet mellem linjerne i en pressemeddelelsen, at hvis ikke den norske stat hjalp, så ville man sandsynligvis ikke kunne fortsætte med at flyve. Norwegian er ualmindeligt hårdt presset for øjeblikket, siger Jacob Pedersen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, foreslog tidligere søndag, at man åbnede op for, at luftfartsbranchen får adgang til statssikrede lån.

/ritzau/