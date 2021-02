Norwegian er tvunget til at sælge fly på det værste tidspunkt i flybranchens historie. Det koster kassen.

Norwegians regnskab for 2020 er forfærdeligt på alle de nøgletal, som virksomheder normalt bliver bedømt på, og det viser, at det norske flyselskabet er i en dyb krise.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger luftfartsbranchen tæt.

Norwegian kommer ud af 2020 med et underskud på 23 milliarder norske kroner. Det svarer til knap 17 milliarder danske kroner.

- Det her regnskab bekræfter, at Norwegian står nede i afgrunden. De har negativ egenkapital, en gæld på 40 milliarder norske kroner, og meget af gælden er forfalden. De kan ikke betale deres regninger, siger Jacob Pedersen.

Egenkapitalen er groft sagt et udtryk for en virksomheds samlede formue og et billede på sundheden i virksomheden. Den er for Norwegians vedkommende negativ med knap fem milliarder kroner.

Cirka halvdelen af Norwegians underskud i 2020 kan henføres til nedskrivninger på fly, som selskabet ikke skal have i fremtiden og på grund af den nuværende situation skal af med på et skidt tidspunkt.

- Det er dyrt at være fattig. Norwegian er tvunget til at sælge sine langdistancefly, og det er det dårligste tidspunkt nogensinde at sælge fly, fordi der nærmest ikke er nogen, som vil købe dem, og derfor kan man ikke få de samme penge for flyene, siger Jacob Pedersen.

Han vurderer dog, at Norwegian trods den nuværende krise har gode muligheder for at blive reddet.

Norwegian gennemførte sidste år en redningsplan, der gav selskabet et pusterum til at fortsætte.

Men i slutningen af sidste år blev en ny redningsplan nødvendig, og flyselskabet er i øjeblikket underlagt konkursbeskyttelse i Irland, og en lignende proces kører i Norge.

Det er en proces, hvor flyselskabet skal forsøge at forhandle en løsning på plads med selskabets kreditorer, der kan sikre fremtiden.

For et år siden var Norwegians gæld på 60 milliarder norske kroner. Nu er den på 40 milliarder norske kroner, og den skal ned på 40 milliarder kroner.

Det skal ske ved, at Norwegians kreditorer skal acceptere at få kun cirka fire procent af deres tilgodehavende og til gengæld få en større ejerandel af flyselskabet.

Norwegian oplyser i regnskabet, at processen kører som planlagt, og Jacob Pedersen vurderer, at Norwegian har pæne chancer for at overleve.

- Processen i Irland har været kørt for andre flyselskaber med succes, og selv om kreditorerne kun får en brøkdel af deres penge, er alternativet jo en konkurs, siger han.

Jacob Pedersen hæfter sig deusden ved, at en redning også er blevet markant mere sandsynlig, fordi den norske regering i januar varslede, at den er klar til at være en del af redningen med et fordelagtigt milliardlån.

