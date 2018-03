Luftfartsselskabet har tirsdag startet en aktieemission for at rejse ny kapital til selskabet.

København. Luftfartsselskabet Norwegian er presset ud over det sædvanlige finansielt.

Derfor er det ikke overraskende, at det nu forsøger at rejse 1,3 milliarder norske kroner, svarende til 1 milliard kroner, ved at udstede nye aktier i selskabet.

Det forklarer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Norwegian har været igennem et indtjeningsmæssigt kollaps af gigantiske dimensioner hen over de seneste år.

- Det er spørgsmål om at sikre Norwegians mulighed for at drive forretningen videre på sigt, siger han.

Kapitalen, Norwegian prøver at rejse, kommer ikke alene til at redde selskabet, vurderer Jacob Pedersen.

Der skal foretages rigtig mange tiltag, før selskabet kommer på ret kurs igen.

- Når man ser den hastighed, som Norwegians indtjening kollapser med i øjeblikket, så er det ikke, fordi de køber sig specielt lang tid ved at hente en milliard kroner, siger han.

/ritzau/