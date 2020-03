Norwegian skal skaffe omkring tre milliarder norske kroner for at afværge konkurs, vurderer analytiker.

Norwegian skal i løbet af få uger have en indsprøjtning i milliardklassen eller opkøbes, hvis ikke flyselskabet skal gå konkurs.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger flybranchen tæt.

Norwegian har onsdag bedt sine kreditorer om et pusterum på tre måneder på renter og afdrag på gælden, som er tæt på 60 milliarder norske kroner.

Det skal sikre, at flyselskabet får udløst anden del af en hjælpepakke fra den norske regering på 1,2 milliarder norske kroner. Den første del er på 300 millioner kroner er frigivet.

Men selv hvis kreditorerne siger ja, er det ikke nok til at redde selskabet på længere sigt, vurderer Jacob Pedersen.

Det er nødvendigt med tredje del af pakken, som er på 1,5 milliarder norske kroner.

Men for at den bliver udløst, skal Norwegian på egen hånd skaffe tre milliarder norske kroner.

- Det er formentlig et spørgsmål om få uger, inden man er nødt til at dreje nøglen om, hvis der ikke sker noget drastisk, siger Jacob Pedersen.

- I det tempo Norwegian taber penge i øjeblikket, og med den meget skrøbelige finansielle situation, hvor man allerede kan se bunden pengekassen, er det tvingende nødvendigt at få alle de milliarder kroner ind penge ind. Ellers er man nødt til at stoppe flyvningerne, siger han.

Jacob Pedersen betegner det som en meget svær opgave at finde tre milliarder norske kroner blandt de nuværende ejere.

Norwegians bestyrelsesformand, danskeren Niels Smedegaard, sagde tirsdag til Børsen, at han gerne så den danske og svenske stat gå ind og hjælpe flyselskabet.

Jacob Pedersen kalder det stærkt usandsynligt. Han peger på, at de to lande er storaktionærer i konkurrenten SAS. Desuden har de nationale flyselskaber at tænke på.

- Man skal huske på, at der herhjemme ikke er lavet nationale redningspakker til vores hjemlige flyselskaber, og derfor vil det være mærkeligt, hvis regeringen pludselig vil hjælpe Norwegian, siger Jacob Pedersen.

- Mit bedste bud er, at den norske regering slækker på nogle af de meget skrappe krav, der er stillet til hjælpepakken, eller går ind og køber aktier og dermed delvist nationaliserer Norwegian, siger han.

En tredje mulighed er, at en konkurrent går ind og køber hele selskabet.

Det er ifølge Jacob Pedersen vanskeligt, nu hvor hele branchen er lammet af coronavirusset.

- Alternativet er, at for eksempel Ryanair eller Easyjet går ind og køber selskabet, men de står selv i en svær situation, hvor man taber penge hver dag og ikke kan vide, hvornår vi er tilbage på normalen, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/