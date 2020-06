Norwegian er tilbage med afgange fra København i juli - trods plan om at vente, forklarer analytiker.

Norwegian har onsdag oplyst, hvilke ruter der åbner igen fra juli. Og her var der 18 styks fra Københavns Lufthavn. Tidligere havde Norwegian ellers meldt ud, at selskabets "konservative estimat" var, at det først ville flyve fra København i 2021.

På overfladen er det dermed en positiv udvikling for Norwegian, at selskabet går på vingerne fra København allerede fra juli. Men luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen er dog bekymret for, hvorfor Norwegian er så hurtigt tilbage.

- Det er positivt for Norwegian, at de kommer i gang igen. Det gør, at passagererne husker selskabet. Men jeg kan godt lidt frygte, at det er noget, man er presset ud i, siger han.

- Vi har set andre selskaber, der også begynder at flyve nu. Jeg tror, at Norwegian kan være nervøs for, at man bliver efterladt på perronen, og at konkurrenterne løber med passagererne i en periode, hvis man ikke selv er i luften.

- Det her er i hvert fald et meget stort omslag fra den plan, man havde tidligere, om ikke at flyve ind og ud af Danmark før 2021.

Jacob Pedersen ser de første tegn på, at genåbningen af flytrafikken vil blive en blodig kamp for luftfartsselskaberne.

- Det her fortæller ret tydeligt, at der er nogle, der bliver presset ud i at flyve i øjeblikket. Og billetpris-presset vil fortsætte, for det bliver den mekanisme, man kan skrue på, for at få passagerne op i flyene, siger han.

Normalt vil en priskrig blive ført mellem selskaber, hvor der er lidt penge i krigskassen til at tage de slag, der måtte komme - men efter flere måneder uden noget nær normal trafik er der nogle steder få midler at tære på.

- Det billede, vi har set, er, at man frisk og frejdigt starter op, og så ser det ud til, at man kommer til at skrue på billetpriserne for at lokke passagerne i flyet, siger Jacob Pedersen.

