Sydbanks Danske Bank-analytiker tror ikke, at bankens exit fra Estland vil skade bankens image yderligere.

Tirsdag fortalte det estiske finanstilsyn, at Danske Bank har otte måneder til at forlade landet. Kort efter fortalte banken, at den lukker ned for sine baltiske aktiviteter.

Det er blot den sidste udvikling i bankens store hvidvasksag. Her lod den estiske filial et fircifret milliardbeløb i kroner flyde igennem sig uden nævneværdig kontrol.

Sagen har fyldt alt for Danske Bank i omkring et år. Topledelsen er væk, myndigheder i flere lande efterforsker banken og aktionærerne har fået prygl.

- Signalværdien i, at blive smidt ud af et land, er selvfølgeligt rigtig dårlig. Men imagemæssigt har banken allerede fået rigtigt mange tæsk.

- Så jeg har svært ved at forestille mig, at denne her nyhed kan bringe det allerede meget ramte image længere ned. Nyhedsværdien af konsekvenser af hvidvasksagen er blevet udvandet, siger Danske Bank-analytiker ved Sydbank Mikkel Emil Jensen.

På forretningssiden betyder det heller ikke meget for Danske Bank at lukke aktiviteterne i Baltikum ned.

Efter porteføljen af såkaldte "non-resident"-kunder, der førte de voldsomme milliardbeløb gennem den estiske filial, er væk, er forretningen ganske lille.

- Det er nu så lille en del af Danske Banks totale forretning, at det ikke betyder noget. Og så var Danske Bank allerede i gang med at afvikle området.

- At Danske Bank nu skal have det afviklet hurtigt kan betyde, at de må sælge aktiviteterne med rabat. Men det betyder ikke det store, siger Mikkel Emil Jensen.

Han vurderer, at der vil gå længe, inden Danske Bank kan lægge sagen bag sig. Det vil kræve en ny, permanent direktør og at myndighederne verden over kommer med deres straf.

