Opgaven i konkursboet bliver at sælge de sunde dele af Thomas Cook fra, herunder danske Spies, lyder det.

Rejseselskabet Thomas Cook er gået konkurs, og det er en gigant, som falder på rejsemarkedet.

Det siger Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank, hvor han følger luftfartsbranchen tæt.

- Det efterlader et stort kaos og en turbulent situation for alle de rejsende og gæster, som befinder sig på destinationer rundt om i verden.

- Det her kommer til at give nogle alvorlige dønninger på rejsemarkedet på kort bane, men på længere sigt er det en stor spiller, der falder, siger han.

Han vurderer, at opgaven i konkursboet nu bliver at bestemme de dele af Thomas Cook, som er sunde nok til at sælge videre.

- Alle de kreditorer, som har penge i Thomas Cook, vil forsøge at få allermest ud af de aktiver, som Thomas Cook ejer, herunder danske Spies.

- Lur mig, om ikke der vil være nogle her på det nordiske marked, som tænker, at hvis man kan overtage Spies, så vil det være interessant. Det ligger dog helt fast, at der skal nye ejere til, siger han.

Konkursbegæringen kommer som et resultat af flere faktorer, vurderer Jacob Pedersen.

Før i tiden bestilte de fleste en færdig pakkerejse, men i dag finder mange rejsende en billig flybillet på nettet og booker selv et hotel.

Passagerernes ændrede rejsemønster har ramt Thomas Cook hårdt, og selskabet har ikke været dygtigt nok til at omstille sig, vurderer Jacob Pedersen.

- Det her har været et marked, som har været under et alvorligt stor pres strukturelt. Nogle har evnet at omstille sig, andre har ikke.

- Når et selskab befinder sig et sted, hvor forretningsmodellen ikke fungerer, så skal man bevæge sig hurtigt, men det kan være en lang og pinefuld proces, hvis man ikke gør. Det er sket for Thomas Cook, siger han.

Desuden har brexit og usikkerheden, som knytter sig til det, betydet færre gæster, og det har også ramt rejsegiganten hårdt, lyder det fra Jacob Pedersen.

Selskabet har gennem længere tid været i økonomiske problemer.

Det havde et akut behov for at få tilført et beløb svarende til cirka 1,4 milliarder danske kroner, hvis det skulle fortsætte driften.

