Andre selskaber vil snart følge TDC trop og åbne for brug af 5G i Danmark, vurderer analytiker Torben Rune.

Inden for halvandet til to år er der gode muligheder for, at de fleste danskere vil have adgang til 5G.

Det vurderer Torben Rune, stifter af rådgivningsvirksomheden Teleanalyse, i forbindelse med at TDC som det første selskab i Danmark snart åbner for den næste generation af mobilnetværk.

I forvejen er de andre store selskaber i Danmark - Telia, Telenor og 3 - også på vej med 5G. Mens TDC åbner sit netværk 7. september, er der endnu ikke sat dato på, hvornår de andre selskaber åbner deres.

Torben Rune regner dog med, at de andre selskaber vil følge trop inden for de næste måneder.

- Mit gæt er, at det vil betyde, at vi får en rimelig betydende landsdækkende 5G-dækning fra både TDC og de øvrige selskaber inden for halvandet til to år, siger Torben Rune.

5G-netværket har langt højere hastighed og hurtigere svartider end det nuværende 4G-netværk. Eksempelvis vil man med 5G kunne hente en hd-film på få sekunder, hvor det i dag vil tage noget længere tid med 4G.

Fra start vil det dog langtfra være alle, som kan benytte 5G-nettet. For at kunne få gavn af det nye netværk skal man have en telefon, der understøtter teknologien.

Indtil videre er det kun de nyeste smartphones fra blandt andre Samsung og Huawei, som er klar til 5G. Apple ventes snart at præsentere en smartphone, der også understøtter den nye teknologi.

