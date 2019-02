11.000 privatkunder har forladt Danske Bank efter hvidvasksag. Det er til at håndtere, vurderer analytiker.

Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har kastet banken ud i et stormvejr, er de økonomiske konsekvenser for forretningen indtil videre til at håndtere.

Det vurderer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen efter bankens regnskab for 2018.

Danske Bank fortæller, at 11.000 danske privatkunder har sagt farvel i løbet af året, hvilket svarer til mindre end én procent af kundebasen i Danmark.

Derimod har antallet virksomhedskunder ikke rokket sig det seneste år. Banken har 2,8 millioner kunder i alt.

- Når man ser på Danske Banks størrelse, så er det begrænset, hvad sagen har haft af konsekvenser for selve kerneforretningen.

- Det er mere på de bløde linjer som tillid og troværdighed, at sagen har kostet, siger Mikkel Emil Jensen.

Danske Bank fik i 2018 et overskud på 15 milliarder kroner. Det er seks milliarder kroner lavere end året før og skyldes primært, at det har været et tungt år på finansmarkederne.

En mindre del af tilbagegangen kommer dog af, at Danske Bank selv har valgt at donere de 1,5 milliarder kroner, som banken har tjent på sin forretning i Estland, der har været centrum i sagen om hvidvask.

Pengene skal gå til en fond, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Mikkel Emil Jensen påpeger desuden, at banken selv har måttet investere tungt i tiltag, der skal forhindre hvidvask.

Over de næste tre år vil Danske Bank investere op mod to milliarder kroner i tiltag. Det vil komme til at sætte sit præg på bankens resultater.

- Det vil tynge Danske Banks indtjening de kommende år. Når man ser bankens prognose for 2019, så lander den noget under forventningerne, og det handler især om de store investeringer i forebyggelse af hvidvask, siger han.

Den helt store regning for hvidvasksagen kan ligge ude i fremtiden.

Myndigheder i USA, Storbritannien, Frankrig og Danmark er i øjeblikket ved at undersøge sagen. Det kan ende med bøder i milliardklassen.

- Den største risiko og usikkerhed bunder i en potentiel bøde til banken, men det er meget svært at sige, hvor stor den bliver, men en sådan bøde vil være den største potentielle konsekvens af hvidvasksagen, siger Mikkel Emil Jensen.

Danske Bank forventer i år at tjene mellem 14 og 16 milliarder kroner.

