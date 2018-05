Aktiemarkedet har taget godt imod Carlsbergs meldinger fra første kvartal trods nedgang i øst og vest.

København. På trods af at der var strid modvind i Østeuropa og Vesteuropa i første kvartal, sender aktiehandlerne tirsdag morgen aktierne i den danske bryggerigigant Carlsberg op.

Investorerne, der følger det traditionsrige danske selskab, hæfter sig nemlig ved helt andre ting. Det forklarer Carlsberg-analytiker hos Sydbank Morten Imsgard tirsdag formiddag.

- Man skal selvfølgeligt ikke ignorere de problemer, der er. Men Carlsbergs nuværende strategi handler rigtigt meget om det asiatiske marked og om at sælge nicheprodukter som specialøl og alkoholfrie øl på sine modne markeder.

- Lige præcist de ting går faktisk rigtigt godt her i starten af 2018, siger analytikeren.

Carlsberg skriver i sin handelsopdatering, at man har solgt flere nicheøl, samt at omsætningen i Asien er steget med seks procent til 3,6 milliarder kroner.

Man skal ikke mange år tilbage, før Østeuropa - specielt Rusland - var det store væksthåb. Carlsberg kastede milliarder i at komme ind i markedet, men siden har finanskrisen, ændret lovgivning og generel politisk uro kostet dyrt.

Nu er Asien fokus for fremtiden.

- Asien kommer til at fylde mere og mere og er den region, der er udpeget til at genere vækst.

- Det sagt, så er Rusland en joker. Får vi lidt bedring, så kan det sagtens vise sig at være et lukrativt marked at være på.

- Men det har jeg sagt fem-seks år i træk, og hver gang vi går ind i et nyt år, tænker man, at det nok heller ikke bliver i år, siger Morten Imsgard.

Samlet viste handelsopdateringen, at Carlsbergs omsætning faldt med fem procent til 12,7 milliarder kroner i kvartalet. Væksten i Asien til trods pressede valuta og nedgang i Østeuropa og Vesteuropa resultaterne.

- Der er masser ting, der ikke går specielt godt. Men nogle af de væsentligste ting for den fremtidige vækst går ganske godt, siger Morten Imsgard.

Carlsbergs aktier stiger med 0,6 procent tirsdag formiddag til 695 kroner per aktie. Siden årsskiftet er Carlsbergs aktier faldet med 6,8 procent.

