Jo flere timer studerende har arbejdet i et studiejob, desto bedre er chancerne for at få job efter studiet.

Chancen for at komme i job efter endt uddannelse er større, hvis man har haft et studiejob undervejs i uddannelsen.

Jobmulighederne bliver samtidig større, jo mere man har arbejdet ved siden af studiet.

Det viser en analyse fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

Ifølge Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser i DI, er netop studiejob et godt værn mod ledighed for færdiguddannede.

- Det kan rigtig godt betale sig at have et studiejob under uddannelsen. Det giver pote i forhold til bedre jobmuligheder, når uddannelsen er gennemført.

- Der er en tendens til, at der går lidt for lang tid, fra kandidatbeviset er i hus, til man lander sit første job. Her er studiejob et godt redskab til at komme hurtigere i gang, siger Mette Fjord Sørensen.

DI's analyse viser, at hos studerende, som har arbejdet 5-10 timer om ugen i gennemsnit i de sidste to år af uddannelsen, er 68 procent i job i september det følgende år.

For de studerende, der har arbejdet 15-20 timer om ugen i gennemsnit, er hele 80 procent kommet i arbejde på samme tidspunkt.

Det samme gælder for kun 38 procent af de studerende, som ikke har arbejdet ved siden af studiet i de sidste to år inden dimission.

- Selv få timers studiearbejde om ugen kan være med til at forbedre chancerne betydeligt for at komme i fast job, siger Mette Fjord Sørensen.

Hun forklarer, at flere ting kan få virksomhederne til at foretrække personer med studiejob på cv'et.

Blandt andet kan oplæringsperioden være kortere for dem, der allerede har prøvet at passe et arbejde ved siden af studiet.

For nogle studerende kan det dog være svært at finde tiden eller overskuddet til et studiejob. Derfor kan et praktikforløb være en overvejelse.

- Hvis man ikke har overskuddet eller muligheden for at finde et studiejob i ens nærområde, så vil jeg anbefale, at man kigger efter muligheden for at komme i noget praktik, som er en del af ens uddannelse.

- På den måde kan man få lov til at være en del af en virksomhed i tre til seks måneder under uddannelse, og samtidig får man godskrevet nogle point på uddannelseskontoen, siger Mette Fjord Sørensen.

DI's analyse er lavet på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.

Nyuddannede er i analysen defineret som personer, der 1. september 2018 havde afsluttet en videregående uddannelse i løbet af det seneste år.

