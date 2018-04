Ifølge ny analyse kan der skabes tusindvis af nye job, hvis man kan forkorte rejsetiden med fem minutter.

København. Der er milliarder at hente, hvis pendlere og varevogne kunne komme hurtigere frem på de danske veje.

Det viser en ny analyse fra Dansk Infrastruktur, en enhed under Dansk Byggeri.

Ifølge analysen ville bruttonationalproduktet stige mere end seks milliarder kroner, hvis pendlere kunne spare fem minutter dagligt i trafikken.

Samtidig ville det øge arbejdsudbuddet med 13.100 personer om året.

- Det står krystalklart, at investeringer i at forberede trafikforholdene på vejene er givet særdeles godt ud, siger Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur og direktør i entreprenørkoncernen Arkil Holding A/S.

Spørgsmål: Hvordan kan I vide, at danskerne vil bruge de sparede minutter på at arbejde frem for eksempelvis mere tid med familien?

- Der vil være nogle, der bruger mere tid med familien, men der vil helt sikkert også være andre, der bruger den ekstra tid til at få gjort noget arbejde færdigt, siger Jesper Arkil.

- Men det er heller ikke essensen, om det er et, fem eller ti minutter ekstra. Pointen er, at der er en meget stor besparelse forbundet med at placere investeringer i vejnettet, siger han.

Danskerne pendler mere og mere til og fra arbejde. Siden 2000 er antallet af kørte kilometer på vejene steget med over 20 procent.

Men investeringerne er ikke fulgt med i tilstrækkelig grad, lyder det fra erhvervet, som efterlyser en investeringsplan frem mod 2030.

- Hvis vi sammenligner med Norge og Sverige, så har de løbende en langsigtet investeringsplan for veje. Det har vi ikke i Danmark længere, og det er bekymrende, siger Jesper Arkil.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er ifølge Berlingske enig i, at der er brug for investeringer i vejnettet.

- Regeringen vil øge rammen til offentlige investeringer efter 2020, herunder til ny infrastruktur.

- Vi mener, at det nu er tid til, at der investeres mere i vejene, og der er behov for sammenhængende, langsigtede beslutninger ligesom med den store investeringsaftale for 2009-2020, skriver Ole Birk Olesen i en mail til Berlingske.

Meldingen glæder Jesper Arkil, der dog forholder sig skeptisk:

- Én ting er ord, noget andet handling. Vi mangler at se de brede politiske forlig om, hvad man vil med vejnettet herhjemme. Hver dag man venter, koster det samfundet penge, siger han.

/ritzau/