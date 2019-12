Selv om beskæftigelsen buldrer frem, bliver der færre ufaglærte job på grund af automatisering, viser analyse.

I Danmark er der de seneste år blevet flere og flere arbejdspladser, og den kurs ser ud til at fortsætte de kommende år - men under overfladen ændrer det danske arbejdsmarked sig, og der forsvinder ufaglærte job i tusindvis.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

For selv hvis man antager, at beskæftigelsen vokser og vokser de næste år og slår nye rekorder, vil der om tre år være 33.000 færre ufaglærte job på grund af automatisering. Modsat vil alle andre uddannelsesgrupper få flere job at vælge mellem.

Senioranalytiker Emilie Agner Damm står bag analysen og forklarer, at det en tendens, der har stået på i flere år.

- Det lyder jo af rigtig meget, at der forsvinder 33.000 ufaglærte job. Det er en tendens, vi har set i mange år. For 20 år siden fyldte ufaglærte job meget mere på arbejdsmarkedet, end de gør i dag, siger hun.

- Det være sagt så skal vi stadig huske at gribe de her ufaglærte, der mister deres job.

- Vi må ikke sige nej til automatisering, for det gør os rigere og mere produktive. Men der vil være nogle lønmodtagere, der på kort sigt oplever nogle udfordringer, som vil opleve nogle udfordringer, hvis vi ikke hjælper dem videre.

Hun understreger, at andelen af ufaglærte i Danmark skrumper sideløbende med, at der bliver færre ufaglærte job. Derfor er der ikke pludselig 33.000 ufaglærte, som bliver fyret inden for tre år.

Men det viser noget om, hvor gode jobmuligheder man har som ufaglært i fremtiden, forklarer Emilie Agner Damm.

Fordi det er svært at spå om fremtiden, er analysen dybest set en fremskrivning af, hvad der sker, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Den tager dermed ikke højde for, hvad der sker, hvis automatisering gør sit indtog andre steder på arbejdsmarkedet.

