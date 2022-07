Lyt til artiklen

Mange af de amerikanske stater er i gang med at forbyde abort. Halvdelen af staterne ventes at stramme reglerne og 13 af dem har allerede formuleret et udkast.

Det sker efter USAs højesterets nylige beslutning om at omstøde loven, der har givet kvinder ret til abort i knap 50 år.

Men det er flere store amerikanske virksomheder stærkt utilfredse over. Derfor kommer de nu med et modtræk ifølge Finans.

Der er blandt andet tale om nogle af USAs største virksomheder som JPMorgan, Apple, Meta, der nu vil tilbyde økonomisk hjælp til de ansatte, hvis de får brug for en abort.

Også tøjmærket Patagonia og koncertarrangøren Live Nation Entertainment har sagt, at de vil stille kaution til ansatte, hvis de bliver arresteret under en protestaktion.

Desuden har tøjmærket lovet også at betale for rejser, logi, og mad til medarbejdere, der har en sundhedsforsikring gennem virksomheden, og som har brug for at få en abort.

Live Nation Entertainment skriver i et Instagram-opslag, at selskabet også vil dække omkostninger for kvinder, der har brug for at rejse til en anden stat for at få en abort.

Udover de store virksomheder er tilbagetrækningen af den fri abort heller ikke faldet i god jord fra politisk side – og fra flere kendisser, også herhjemme i Danmark. Flere raser nemlig over abortforbuddet og deler fortællinger om deres egne aborter.