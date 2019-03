To nordiske storbanker er blevet anmodet om flere oplysninger om deres transaktioner med Danske Bank.

De amerikanske myndigheder har kontaktet bankerne Nordea og SEB og bedt om flere oplysninger i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Det skriver finansmediet Bloomberg på baggrund af en anonym kilde.

Ifølge mediet er det finansmyndighederne i New York, der har rettet henvendelse til de to banker for blandt andet at få mere information om deres transaktioner med Danske Bank.

Hvad anmodningen præcis går på er uvist. Men det handler ifølge mediet om mistanken om hvidvask for et stort milliardbeløb gennem Danske Banks filial i Estland.

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse, var der mistænkelige transaktioner gennem den estiske filial for 1.500 milliarder danske kroner.

De to banker skal endvidere oplyse mere om deres samarbejde med advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Selskabet blev kendt i forbindelse med lækagen af de såkaldte Panama-papirer. Her blev det afsløret, hvor skatteunddragelse skete gennem selskabskonstruktioner i Panama.

Dokumenterne i lækket stammede fra Mossack Fonseca, og det kom blandt andet frem, at Nordea samarbejdede med selskabet.

Historien fra Bloomberg kommer dagen efter, at Financial Times kunne fortælle, at finansmyndighederne i New York kontaktede svenske Swedbank i februar.

Ifølge Financial Times gik den henvendelse også på Danske Bank-sagen og de lækkede Panama-papirer.

Finansmyndighederne i New York har ikke ønsket at kommentere Bloombergs artikel.

Heller ikke Nordea eller SEB er vendt tilbage på mediets henvendelser.

/ritzau/