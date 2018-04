Efter en strøm af skandaler skal Facebooks grundlægger forsvare sig i Senatet, der er klar til handling.

København. Det sociale medie Facebook risikerer at blive splittet op, hvis ikke selskabet retter op og bliver bedre til at beskytte sine brugeres data og privatliv, skriver mediet TechCrunch.

Udmeldingen kommer fra den demokratiske senator Ron Wyden forud for tirsdagens høring i Kongressen. Her skal Facebooks grundlægger og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, forsvare selskabets praksisser.

- Mr. Zuckerberg kommer til at have nogle meget ukomfortable dage foran Kongressen næste uge.

- Der er folk, der vil sige, at Facebook bør splittes op. Og jeg tror, at hvis ikke Zuckerberg finder en måde at rette op på, så vil han blive ramt af lovgivning, siger Ron Wyden, og understreger, at han vil støtte sådan en lov.

Facebook er i de seneste måneder blevet ramt af den ene skandale efter den anden.

Først kom det frem, at russiske interessenter havde udnyttet det sociale medie til at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp.

Den seneste måned er det blevet afsløret, hvordan selskabet Cambridge Analytica har høstet private informationer fra over 80 millioner brugere og brugt dem til politisk påvirkning.

Sideløbende er det piblet frem med historier om, i hvor høj en grad Facebook opsamler information om sine brugere og udnytter dataene til at sælge reklamer til tredjepart. Ofte uden at ane, hvem den tredjepart er.

Den kritiske fokus har også sat gammel viden i nyt perspektiv. Blandt andet det faktum, at Facebook har udtaget patent på teknologi, der skanner brugeres ansigt via deres telefons kamera for at afkode følelser, når brugeren ser ting på det sociale medie.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at etablere det princip en gang for alle, at man ejer sine egne data.

- Det er ikke nok, at selskaber begraver information i tekniske termer eller har en kompliceret proces for, hvordan man takker nej til, at ens data bliver brugt, siger senatoren Ron Wyden og fortsætter:

- Helt simpelt, så skal man give sit o.k., inden de gør noget som helst med ens data.

EU har længe diskuteret databeskyttelse og implementerer senere i år nye regler for, hvad selskaber som Facebook må.

/ritzau/