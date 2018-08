Efter en positiv overraskelse i juni skuffer jobskabelsen i USA for juli, og lønfremgangen er stagneret.

New York City. Der blev i juli skabt 157.000 arbejdspladser uden for landbruget i USA. Det fremgår af den seneste jobrapport, som er blevet udsendt fredag.

Forventningerne var på forhånd, at der var skabt 193.000 ifølge Bloomberg News. Dermed skuffer rapporten.

I juni blev der skabt 213.000 job uden for landbruget, hvilket var en positiv overraskelse i forhold til forventningerne.

I jobrapporten kan man også læse, at arbejdsløsheden falder til 3,9 procent. I juni lå arbejdsløsheden på fire procent, og det var ifølge Bloomberg News ventet, at den ville falde til 3,9 procent.

Selv om det er måned nummer 94 i træk med flere job skabt end tabt i USA, er der stadig kun en begrænset lønfremgang, noterer senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj i en skriftlig kommentar.

Lønfremgangen i USA ligger på niveau med juni måned, hvor den var på 2,7 procent.

- Selv om beskæftigelsen fortsætter med at stige, og ledigheden ud over enkelte perioder i år 2000 er på det laveste niveau siden slut 60'erne, så er lønvæksten stadig meget afdæmpet, siger han.

- Den lave lønvækst skyldes nok en kombination af, at inflationsforventningerne er faldet, produktivitetsvæksten er lavere end tidligere, og at der fortsat er ledige ressourcer på arbejdsmarkedet.

Fredag blev der også fremlagt tal for USA's handelsbalance for juni. Her er underskuddet vokset til 46,3 milliarder dollar. Selv om underskuddet er vokset, er det stadig mindre end de økonomer, som Bloomberg News har spurgt, ventede.

/ritzau/