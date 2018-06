Mens der skabes flere job end ventet i USA, forbliver lønstigningerne i ro.

New York. Der er blevet oprettet flere stillingsopslag i USA i maj, end det var ventet. Det viser det såkaldte kongetal, der udtrykker, hvor mange job som er skabt uden for landbruget.

Her blev der i maj skabt 223.000 job, hvilket er 33.000 over de 190.000 job, der ifølge Bloomberg News' analytikere var forventet. Det skriver Ritzau Finans.

Den overraskende positive jobskabelse afspejler sig også i arbejdsløsheden, der var forventet at forblive på 3,9 procent, men er faldet med 0,1 procentpoint.

Det er en tommelfingerregel, at der tilføjes 120.000 nye arbejdsføre mænd og kvinder til det amerikanske arbejdsmarked hver måned.

Selv om der er mange nye ansættelser forholder timelønnen sig stadig forholdsvis i ro. Den steg i maj med 0,3 procent, hvilket er en lille smule over ventet.

I Danmark bør vi glæde os over de fine tal på det amerikanske arbejdsmarked, vurderer Mikael Olai Milhøj senioranalytiker fra Danske Bank.

- Det er positivt også med danske briller, at amerikansk økonomi fortsat er i god form, da USA ikke blot er verdens største og vigtigste økonomi, men også isoleret set et meget vigtigt eksportmarked for danske virksomheder, siger han.

Han bider mærke i lønudviklingen og udviklingen i produktivitet i USA.

- Ud over lav produktivitetsvækst, så er det nok kraftigere lønstigninger, som mangler i det her opsving.

Ifølge chefstrateg i Nykredit, Klaus Dalsgaard, har lønudviklingen stor påvirkning på renteudviklingen.

- Hvis lønstigningerne for alvor begynder at accelererer, er der lagt i kakkelovnen til stigende amerikanske renter, der også vil kunne mærkes i Danmark. Efter dagens tal kan vi dog ånde lettet op i første omgang, siger han.

Den rolige lønudvikling betyder også, at det ikke er på arbejdsmarkedet, at amerikanerne forbedrer sin købekraft, forklarer chefanalytiker hos Jyske Bank, Kim Fæster.

- Det betyder også, at reallønsfremgangen er stort set ikke eksisterende. Det er ikke noget problem i øjeblikket, da skattelettelserne holder privatforbruget og dermed økonomien oppe, siger han.

/ritzau/