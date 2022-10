Lyt til artiklen

Der er lagt op til endnu en rentestigning.

Det sker, efter der er landet en opsigtsvækkende jobrapport fra USA. Rapporten viser, at beskæftigelsen i USA er steget med 263.000 i september, og det kan betyde, at den amerikanske centralbank hæver renten yderligere, når de mødes igen.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det er en stærk jobrapport, der indfrier markedsforventningerne og lidt til. Efter dagens stærke jobtal er det nærmest så sikkert som ammen i kirken, at den amerikanske centralbank vil hæve den ledende rente med 0,75 procentpoint på det kommende pengepolitiske møde d. 2. november,« skriver cheføkonom hos Dansk Erhverv, Tore Stramer til Finans.

Ved de seneste tre rentemøder har den amerikanske centralbank hævet renten, og hvis den gør det igen, får det en stor indvirkning på dansk økonomi, fortæller Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal til mediet.

Det er ifølge Erik Bjørsted nødvendigt at sænke efterspørgslen i USA, og derfor får det konsekvenser for dansk økonomi, hvis den amerikanske økonomi rammes af en recession. Det kan gå ud over det danske eksporterhverv, forudsiger han.

Det hænger sammen med, at Tyskland og USA er de vigtigste handelspartnere for Danmark.

