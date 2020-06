Det var et kæmpe scoop for Viborg, da den amerikanske IT-virksomhed Eon Reality i 2018 åbnede en dansk afdeling i den midtjyske by.

Nu - blot to år senere - er EON Realitys danske afdeling gået konkurs, skriver Viborg Folkeblad.

Den amerikanske it-virksomhed er verdens førende udvikler af software til virtual reality.

Ifølge avisen forsøger lokale investorer lige nu at finde ud af, om det kan lade sig gøre at videreføre de aktiviteter, som den amerikanske virksomhed har haft i Viborg.

Konkursen risikerer nemlig at få betydning for softwareingeniøruddannelsen i byen.

EON Reality har givet ingeniørstuderende og animationsstuderende på VIA University College mulighed for at specialisere sig inden for virtuel reality og såkaldt augmented reality, som kombinerer den virkelige og den virtuelle verden.

»Eon Reality har været en vigtig del af uddannelsen til softwareingeniør her i byen. Set fra erhvervslivets synspunkt er det utrolig vigtigt, at uddannelserne sker i tæt samarbejde med erhvervslivet, så det vil være skidt, hvis de her aktiviteter ikke vil kunne fortsætte lokalt, siger erhvervsdirektør Henrik Hansen til Viborg Folkeblad.

Ifølge Finans.dk fremgår årsagen til konkursen ikke, men det seneste årsregnskab viser et underskud på fire millioner kroner og en negativ egenkapital.