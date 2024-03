Med techgiganterne i spidsen er amerikanske aktier steget støt. Stigningen kan fortsætte, mener chefstrateg.

Det amerikanske S & 500-aktieindeks har i år sat nye rekorder næsten dagligt.

Indekset, der omfatter 500 af de største amerikanske virksomheder, danser lige nu omkring den magiske grænse på 5000, som er rekord.

Og der er ingen grund til at tro, at de amerikanske aktier ikke skal fortsætte den positive udvikling. Det mener Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg hos pensionsselskabet PFA.

- Vi ser stadig de samme tendenser som i efteråret, hvor aktierne begyndte at stige. Der er udsigt til lavere inflation, lavere renter og en vækst, der holder sig på et fornuftigt niveau.

- Derfor forventer vi også et afkast på mellem fem og ti procent på amerikanske aktier i år, siger Tine Choi Danielsen.

Det er særligt de såkaldte "Magnificent Seven", der trækker aktiekurserne opad.

Techaktierne Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, Tesla og Nvidia står tilsammen for 65 procent af stigningen i aktieindekset.

- Det handler om kunstig intelligens og den industrielle revolution, som er i gang. Vi står midt i en digitalisering, som disse syv selskaber i høj grad er med til at drive. Derfor er det dem, der får en stor del af opmærksomheden.

- Men man må heller ikke overse, at alle andre amerikanske virksomheder i et eller andet omfang kan opnå en produktivitetsgevinst af det og derfor også har potentiale til at øge deres indtjening, siger chefstrategen.

Hun understreger også, at tech-selskaberne i modsætning til tiden op til dotcom-krakket i begyndelsen af årtusindet rent faktisk tjener penge.

- De er kommet med nogle gode regnskaber, og der er indtjening, så der er ikke på samme måde tale om spekulation i fremtidige indtægter.

- Og ligesom man løber en risiko ved at investere i techaktier, så er der jo også en risiko ved ikke at gøre det, fordi de står for en så stor del af det samlede afkast, siger hun.

Tidligere på ugen blev der offentliggjort tal for den amerikanske inflation, som viste sig at falde langsommere end ventet.

Det gav et midlertidigt dyk i de amerikanske aktiekurser, men det ændrer ikke ved Tine Choi Danielsens tro på det fremtidige afkast.

- Det vigtigste er ikke hastigheden, som inflationen falder med. Det er, at den fortsætter med at falde, og det ser den fortsat ud til, at den gør.

- Og vi kan da også se, at markedet er kommet sig over chokket og har sendt aktierne opad igen, siger hun.

PFA opnåede sidste år et afkast på 12,1 procent. Aktieinvesteringer alene gav et afkast på 18 procent, og det skyldes blandt andet pensionsselskabets amerikanske aktieportefølje.

/ritzau/