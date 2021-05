Danske Ambu har i andet kvartal haft et øget salg af engangs-endoskoper, der bruges af hospitaler verden over.

Den danske virksomhed Ambu har i de første tre måneder af året solgt det hidtil største antal engangs-endoskoper på et kvartal nogensinde.

Det viser selskabets regnskab for det skæve andet kvartal, der går fra januar til marts.

Samlet har Ambu i perioden solgt 379.000 engangs-endoskoper. Det er 9000 flere end den hidtidige rekord fra selskabets første kvartal, der altså varede fra oktober til december.

Engangs-endoskoper er en slags kameraer, som hospitaler bruger til kikkertundersøgelser af kroppen.

Ambu fremstiller endoskoper, der kan indføres gennem alle kroppens naturlige åbninger og derfor er vigtige værktøjer til at diagnosticere en lang række sygdomme i blandt andet mave, tarm, lunger samt luft- og urinveje.

Udstyret fra Ambu har været i høj kurs under coronapandemien, da mange hospitaler er skiftet over til engangsudstyr på grund af mindre smitterisiko i forhold til udstyr, der bliver rengjort og genanvendt.

Den større efterspørgsel har bidraget til at give Ambu en omsætning på 1001 millioner kroner i andet kvartal. Det er en lille stigning i forhold til året før.

Det er desuden andet kvartal i træk, at Ambu omsætter for over en milliard kroner. Første gang var i første kvartal.

Bag væksten i andet kvartal ligger blandt andet et større salg i Europa, der er vokset til at blive Ambus største marked målt på omsætning.

Det højere salg har dog ikke været nok til at sikre et større overskud, da det er endt på 95 millioner kroner mod 104 millioner kroner året før.

Årsagen til det er især stigende udgifter til eksempelvis udvikling og løn.

Ambu er målt på omsætning uden for top 100 på listen over Danmarks største virksomheder.

Selskabet bliver dog fulgt tæt blandt aktieinteresserede og i erhvervsmedier grundet sin børsnotering på fondsbørsen i København. Ambu er i C25-indekset, som består af de mest værdifulde virksomheder.

Ambu har været blandt de mest stigende aktier over en årrække - aktiekursen er således steget knap 3000 procent de seneste ti år.

