Ambu-aktien dykker kraftigt tirdag

Aktien i det danske medicoselskab falder op mod 12 pct. i børsåbningen. Ambu-aktien falder, efter medicoselskabet er kommet med friske regnskabstal.

Her erkender selskabets topchef, Britt Meelby Jensen, at Ambu tidligere har været for optimistiske omkring fremtidsudsigterne for det danske C25-selskab. Derfor vil Ambu fokusere på færre projekter, hvilket omvendt skal være med til at øge lønsomheden for selskabet, der har specialiseret sig i hospitalsudstyr.

»Med vores nye strategi vil vi levere værdi for vores aktionærer og vende tilbage til stærk profitabel vækst. Med fokus og udførelsen i top, vil vi gå efter at levere langsigtet, vedvarende tocifret omsætningsvækst med løbende opadgående trend i EBIT-marginen mod brancheniveauet,« lyder det fra Ambu i årsregnskabet.

