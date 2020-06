E-handelsvirksomheden Amazon lejer et dusin fragtfly for at kunne håndtere en stigning i onlinehandel.

Amazon udvider sin flyflåde med yderligere 12 fragtfly for at kunne følge med efterspørgslen fra kunder, der køber varer online.

Det oplyser den amerikanske e-handelsgigant onsdag ifølge avisen Seattle Times.

Amazon har under coronakrisen oplevet en stigende efterspørgsel på direkte levering af varer til folks hjem.

- Flyflåden er afgørende for at sikre hurtig levering til vores kunder. Både under de forhold vi står i nu og senere, udtaler Sarah Rhoads, vicepræsident for Amazon Global Air.

De 12 fragtfly af typen Boeing 767, som Amazon leaser, vil øge selskabets flåde af fly til over 80.

Et af de 12 fly har siden april været en del af flåden, mens de øvrige 11 vil blive tilføjet frem mod udgangen af 2021.

Amazon har haft forrygende travlt under coronakrisen på grund af øget onlinehandel. Siden marts har selskabet midlertidigt ansat 175.000 nye medarbejdere for at håndtere efterspørgslen og levere varer til den aftalte tid.

/ritzau/