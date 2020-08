De små butikker får det svært, hvis Amazon kommer til Danmark, og det bliver politikerne nødt til at gøre noget ved.

Sådan lyder det fra den kendte erhvervsmand Jacob Risgaard.

I Børsen lufter han sin bekymring over udsigten til, at den amerikanske online-gigant Amazon er på vej til Sverige.

I forbindelse med lanceringen i vores naboland, har virksomheden nemlig søgt efter en chef, som ifølge Amazon vil få ansvaret for at 'udvide muligheden til yderligere nordiske lande' hvorefter Finland, Danmark og Norge står i parentes.

I løbet af efteråret rykker Amazon ind i Sverige. Det skaber bekymring hos danske konkurrenter. (Arkivfoto) Foto: INA FASSBENDER Vis mere I løbet af efteråret rykker Amazon ind i Sverige. Det skaber bekymring hos danske konkurrenter. (Arkivfoto) Foto: INA FASSBENDER

Børsen har haft fat i senior manager i Amazons europæiske pr-afdeling, som bekræfter, at danske virksomheder vil få mulighed for at sælge deres varer på Amazon.se.

Det får medejeren af internetbutikken Coolshop og Løvens Hule-profilen, Jacob Risgaard, til at slå alarm.

Han frygter især for de mindre butikker.

»Politikerne er nødt til at forstå, at det her faktisk er seriøst. Vi bliver nødt til at sikre, at de konkurrenter, vi får ind over grænsen, får lige vilkår med danske virksomheder, for sådan er det bare ikke i dag. Det er svært at vinde en kamp, hvis man allerede er bagud 10-0 fra start,« siger han til Børsen.