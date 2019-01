Efter flere års markant vækst har Amazon nu indtaget førstepladsen med en værdi på hele fem billioner kroner.

Internethandelsgiganten Amazon har efter de amerikanske aktiemarkeders fyraften mandag overtaget pladsen som det største offentligt handlede selskab i verden.

Det sker efter en kursstigning på 3,4 procent, der dermed gør Amazon til et mere værdifuldt selskab end techgiganter som Microsoft.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med kurstigningen lander Amazon på en markedsværdi på hele 796 milliarder dollar, svarende til mere end 5 billioner kroner. Til sammenligning var Danmarks bruttonationalprodukt i 2018 2,4 billioner kroner.

Under Jeff Bezos ledelse har Amazon, der oprindeligt gjorde sig mest i salg af bøger, oplevet en enorm vækst over de seneste år.

Virksomhedens omsætning er steget fra 74,5 milliarder dollar i 2013 til 178 milliarder dollar i 2018. I 2019 regner man med en omsætning på 232 milliarder dollar, svarende til 1,5 billioner kroner.

Amazons markedsværdi er steget, samtidig med at en anden tidligere indehaver af førstepladsen har oplevet store fald - Apple. Virksomheden havde førstepladsen så sent som i november sidste år, men er i øjeblikket nummer fire efter Amazon, Microsoft og Googles moderselskab, Alphabet.

Jeff Bezos, der på grund af Amazons enorme vækst er blevet verdens rigeste mand, grundlagde virksomheden i en garage i Seattle i 1994 og solgte de første bøger året efter. Virksomheden voksede stabilt og blev børsnoteret i 1997.

Strategien var fra start at investere i solid vækst, og igennem et årti har virksomheden bygget utallige varehuse, distributionsenheder og datacentre i USA og resten af verden.

I de senere år har Amazon bredt sig over mange nye områder ud over kerneforretningen, internethandel, og i 2017 opkøbte virksomheden Whole Foods, en økologisk supermarkedskæde.

Derudover har Amazon meldt sig ind i underholdningsindustrien med streamingtjenesten Amazon Prime.

